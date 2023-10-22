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"Это декларация, которая не несет за собой никаких последствий": Княжицкий о принятом в первом чтении правительственном законопроекте о запрете религиозных организаций, связанных с РФ

22 октября, 2023 воскресенье
22:09
Общество

Народный депутат Украины Николай Княжицкий прокомментировал принятый в первом чтении правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"В первом чтении - это лишь декларация. Это в определенной степени проект, который не позволил принять различные эффективные проекты, например, как наш 8221, запрещавший деятельность русскую церковь в Украине в соответствии со всеми международными нормами", - отметил депутат.

Княжицкий добавил, что этот проект ничего не запрещает, а выписывает долгую процедуру для того, чтобы ограничить деятельность какой-то религиозной организации, а их около 10 тыс. в УПЦ.

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"Нужно сначала провести религиозную экспертизу, которую можно обжаловать в суде, а в суде ее будет сложно поддержать из-за того, что нет специалистов по этой тематике, нет методики, впоследствии нужно будет получить предписание, так говорит закон, для каждой из 10 тыс. религиозных организаций, которые входят в российскую церковь в Украине сегодня. Это предписание тоже не обязательно к исполнению и может быть обжаловано в суде, впоследствии после этого подать в суд и снова пройти все инстанции", - сказал он.

В частности, Княжицкий отметил, что в Украине запрещали Коммунистическую партию Украины в 2014 году и это была одна организация, и запретили ее, пройдя все судебные уровни, только в 2022 году.

"Поэтому в этом случае этот закон скорее декларация. Очевидно, что я его поддерживал, потому что это декларация против российской церкви в Украине, но это декларация, которая не несет за собой никаких последствий на самом деле", - считает депутат.

  • Напомним, 5 октября парламентарии собрали 226 подписей под обращением к председателю ВР Руслану Стефанчуку о вынесении на голосование решения о запрете УПЦ МП.
  • Перед тем глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял , что среди депутатского корпуса украинского парламента отсутствует большинство голосов, которые могут быть отданы за закон о прекращении деятельности церкви Московского патриархата. Речь идет о по меньшей мере 226 голосах народных избранников.
  • 19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций. За такое решение проголосовали 267 нардепов.
Украина
Россия
Николай Княжицкий
УПЦ МП
Война с Россией
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