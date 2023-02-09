Об этом сообщает официальный сайт "Марселя" .

"Это был невероятный матч и невероятная атмосфера. Это что-то особенное – мы знаем, что противостояние между обоими клубами - классика во Франции. Мы были очень мотивированы, стремились максимально выложиться и, думаю, заслужили победу. Болельщики подтолкнули нас, эта победа такая их заслуга", - сказал Малиновский.

В то же время он подчеркнул, что впереди "Марсель" в Кубке Франции ждут не менее важные игры.

"Впереди еще матчи. Надо дождаться жеребьевки следующего этапа. Мы будем готовиться так же, как к ПСЖ, с такой же концентрацией и настроением на поле", – пообещал Малиновский, который на 57-й минуте забил во встрече с парижанами победный гол.

"Марсель" обыграл ПСЖ со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал. За парижан в атаке всю игру отыграл аргентинец Лионель Месси.

В общей сложности Малиновский в нынешнем сезоне заиграл за "Марсель" 7 матчей и забил 2 гола.