"Это четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины". Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата
Европарламент будет рекомендовать главам государств и правительств ЕС, которые встретятся на саммит 23-24 июня, предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС и закупить для Украины оружие для отражения российской агрессии
Об этом сегодня во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге заявил глава Комитета ЕН по иностранным делам Дэвид Макалистер, сообщает Укринформ.
Он представил проект общего доклада комитета и подкомитета по вопросам безопасности и обороны по влиянию агрессивной войны России против Украины на Общую политику ЕС по безопасности и обороне.
Макалистер изложил восемь пунктов рекомендаций Европейского парламента для участников саммита ЕС. Все они так или иначе связаны с ситуацией в Украине, при этом три – прямо затрагивают ее интересы.
"Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование, в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины… Мы рекомендуем также обеспечить широкий мониторинг применения санкций ЕС, чтобы укрепить состоятельность Европейской комиссии по имплементации ограничительных мер", - сказал глава Комитета Европейского парламента по иностранным делам.
Он отметил, что сегодня весь мир проходит через период нового геополитического самоопределения. Проблемы, возникшие в результате агрессивной войны России против Украины, далеко выходят за пределы трагической ситуации, которая разворачивается в регионе, поскольку перед вызовом предстала вся Европа, добавил он.
Макалистер напомнил, что Европарламент последовательно выступал за повышение эффективности Совместной политики ЕС по безопасности и обороне. Агрессия России против Украины показала, что Европейский Союз должен быть срочно обеспечен средствами и инструментами для ответа на глобальное стратегическое соперничество и на сложные угрозы в сфере безопасности.
"В наших рекомендациях для Совета ЕС и высокого представителя мы оцениваем инициативы ЕС в этой сфере и предоставляем конкретные предложения для продвижения вперед. Мы сформировали восемь ключевых пунктов, которые должны быть учтены во время встречи Европейского Совета 23-24 июня, а также во время следующего саммита НАТО в Мадриде 29-30 июня", – отметил европейский политик.
Среди упомянутых предложений, прямо касающихся Украины, в докладе указаны следующие:
- быстрая имплементация Стратегического компаса ЕС, в частности, в части развития оперативных возможностей сил быстрого развертывания ЕС;
- пересмотр и направление миссий и операций ЕС в рамках Совместной политики по безопасности и обороне, их адаптация к новым геополитическим реалиям, в частности, для оказания надлежащей поддержки правительствам Украины и Молдовы;
- быстрое завершение работы над третьей Совместной декларацией ЕС-НАТО, согласование положений Стратегического компаса ЕС и новой Стратегической концепции НАТО для обеспечения их взаимного дополнения;
- пересмотр Европейской политики соседства с целью глубокой оценки влияния российской агрессивной войны против Украины на сотрудничество в рамках Восточного партнерства и усиление политики расширения ЕС;
- активное присоединение Европарламента к надлежащей имплементации Совместной внешней политики и безопасности (СFSP) и Совместной политики по безопасности и обороне (CSDP), включая имплементацию Стратегического компаса ЕС и Европейского фонда мира;
- обеспечение совместной политики по безопасности и обороне ЕС надлежащими финансовыми ресурсами, с целью повышения ее эффективности и надежности.
Совместный доклад Комитета иностранных дел и подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента будет вынесен на голосование во время пленарного заседания ЕН в Страсбурге завтра, 8 июня, во второй половине дня.
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