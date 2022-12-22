Это честь - быть рядом с Украиной в объединенной защите от жестокой войны, - Байден

Об этом он сказал на объединенной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"Это честь быть рядом с вами в объединенной защите от жестокой войны. Путин совершил жестокое нападение на право Украины существовать, как государство, а также напал на невинный украинский народ без всякой причины, кроме того, чтобы только запугать украинцев", - сказал он. Джо Байден.

Байден также отметил стойкость и решительность украинского народа. Президент США заверил, что Штаты продолжат поддерживать Украину.

"Мы намерены продолжать укреплять способность Украины к самообороне, особенно воздушную оборону", - добавил Байден.

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Владимир Зеленский отбыл с визитом в Вашингтон 21 декабря. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины". Украинский президент также выступит в конгрессе США и проведет ряд двусторонних встреч.

К вечеру 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.

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