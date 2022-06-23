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"Это часть стратегии по подрыву нашего единства": комиссар ЕС прокомментировал сокращение Россией поставок газа в 12 стран Евросоюза

23 июня, 2022 четверг
17:41
Экономика газ

Двенадцать стран Европейского Союза пострадали от сокращения поставок газа из России

Об этом заявил в четверг глава ЕС по вопросам климатической политики Франс Тиммерманс, передает CNN.

"Россия вооружила энергетику, и в последние дни мы видели дальнейшие перебои с газом. Все это часть российской стратегии подрыва нашего единства", - сказал Тиммерманс в Европарламенте.

В общей сложности двенадцать государств-членов сейчас пострадали от одностороннего сокращения поставок со стороны России: Литва, Болгария, Польша, Германия, Финляндия, Дания, Нидерланды, Италия, Франция, Австрия, Чехия и Словакия.

"Десять государств-членов обнародовали раннее предупреждение в соответствии с регулированием безопасности поставок газа. Риск полного сбоя газа сейчас более реален, чем когда-либо", – подчеркнул он, добавив, что поэтому важно принять регулирование хранения газа вместе с другими мерами готовности.

Страны ЕС, обнародовавшие декларации о раннем предупреждении как предупредительный шаг: Италия (26/02), Латвия (09/03), Хорватия (25/04), Германия (30/03), Австрия (30/03), Финляндия ( 06/05), Эстония (18/05), Дания (20/06), Нидерланды (20/06) и Швеция (21/06).

Германия объявила и сообщила Комиссии ЕС, что она переходит к шагу 2 регламента ЕС по SOS, уровня "предупреждения", сообщил CNN представитель Комиссии ЕС.

"Заблаговременное предупреждение" является самым низким уровнем уведомления о кризисных ситуациях в соответствии с Регламентом ЕС по безопасности поставок газа, ускоряющим требования к мониторингу и обмену информацией в соответствующем государстве-члене. Согласно этому регламенту предприятия природного газа должны ежедневно предоставлять техническую информацию компетентному органу государства-члена.

  • Напомним, 14 июня российская энергетическая компания объявила, что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток - 1" на 40%. 15 июня российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.
  • Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что решение Газпрома сократить поставки природного газа в Европу из-за газопровода "Северный поток - 1" является политическим.
  • Также 15 июня Eni SpA сообщила, что Газпром проинформировал итальянский энергетический гигант о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения компания не назвала.
  • 15 июня Газпром снижает поставки газа также во Францию и Австрию
  • Сегодня, 23 июня, оператор ГТС Украины сообщил , что в июне Россия почти вдвое сократила поставки газа в Европу.

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Россия
ЕС
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