"Это бывает забавно": футболист "Шахтера" из Венесуэлы заявил, что учит украинский язык

Об этом сообщает официальный ютуб-канал "Шахтера".

По словам Келси, он уже изучает украинский язык – по возможности.

"Когда я только приехал, было невероятно то, как мы понимали. Впоследствии я стал пытаться использовать некоторые украинские слова, хотя это иногда бывает забавно, однако довольно трудно. Надеюсь, наступит тот день, когда мы сможем понимать друг друга еще лучше", - сказал венесуэльский форвард.

Кто такой Кевин Келси

В январе 2023 года "Шахтер" заплатил за Кевина Келси 1 млн. евро. Контракт с венесуэльцем был подписан до 2028 года. Ранее он играл за уругвайский "Бостон Ривер" и венесуэльский "Минерос Гуаяна".

На счету 19-летнего Келси 21 матч за "Шахтер". Форвард забил 5 голов и отдал 1 ассист.