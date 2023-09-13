"Это бывает забавно": футболист "Шахтера" из Венесуэлы заявил, что учит украинский язык
Венесуэльский форвард "Шахтера" Кевин Келси рассказал о языковом барьере в коммуникации с одноклубниками, но подчеркнул, что учит украинский язык
Об этом сообщает официальный ютуб-канал "Шахтера".
По словам Келси, он уже изучает украинский язык – по возможности.
"Когда я только приехал, было невероятно то, как мы понимали. Впоследствии я стал пытаться использовать некоторые украинские слова, хотя это иногда бывает забавно, однако довольно трудно. Надеюсь, наступит тот день, когда мы сможем понимать друг друга еще лучше", - сказал венесуэльский форвард.
Кто такой Кевин Келси
В январе 2023 года "Шахтер" заплатил за Кевина Келси 1 млн. евро. Контракт с венесуэльцем был подписан до 2028 года. Ранее он играл за уругвайский "Бостон Ривер" и венесуэльский "Минерос Гуаяна".
На счету 19-летнего Келси 21 матч за "Шахтер". Форвард забил 5 голов и отдал 1 ассист.
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