"Это было непростое позиционное сражение для нашей дипломатии", - Кулеба о новом пакете санкций ЕС

Об этом написал в Фейсбуке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Еспресо.TV

"Это было непростое позиционное сражение для нашей дипломатии. Но Украина победила в нем. Еще один сокрушительный удар по экономике и самолюбию РФ. Я благодарен всем государствам-членам ЕС за это решение. Но на этом нельзя останавливаться, пока мы не остановим Путина. Наступление на санкционном фронте будет продолжаться, пока РФ не прекратит агрессию, бомбардировки наших городов, военные преступления против наших людей", - отметил чиновник.

Также Дмитрий Кулеба отметил, что это были новости с ЕС, а на подходе новые санкции США.

Напомним, сегодня, 15 марта, Евросоюз ввел новые санкции против России.

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