Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Я думаю, что это было досадное недоразумение со стороны британского министра Уоллеса. Собственно, премьер Британии Риши Сунак опроверг слова своего министра и публично сказал, что он ценит благодарность Украины, которая регулярно озвучивается в разных форматах", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что ни у кого нет оснований винить Украину в неблагодарности.

"Но правда заключается в том, что, простите, у нас война. И когда меня часто спрашивают коллеги, министры, журналисты иностранные: достаточно ли вам передали оружие? Говорю, что оружия будет недостаточно ровно столько, сколько будет продолжаться наш путь к победе. Когда победим, тогда я скажу: спасибо, оружия было достаточно. Но пока идет борьба, оружия недостаточно", - заявил глава МИД Украины.

По словам министра, он не чувствует сентимент, что кто-то из союзников не ценит благодарность Украины или ее брак.

Кулеба также рассказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе украинская делегация сидела рядом с британским. Тогда же министры обороны государств договорились о важном военном решении по оружию, на которое согласился Уоллес.

"Все решения продолжают принимать так, как надо. А то, что там кто-то не считает себя Amazon… Мы же не против, чтобы он становился Amazon. Пусть остается просто большим открытым для Украины составом британского оружия. Мы очень благодарны каждому: стране, которая дала один снаряд и стране, которая дала сто тысяч снарядов. Мы им всем благодарны", - добавил министр иностранных дел Украины.

Что сказал Уоллес

12 июля министр обороны Британии Бен Уоллес прокомментировал возмущение Владимира Зеленского о том, что НАТО не пригласило Украину. Он заявил, что его страна не является онлайн-магазином Amazon, потому не может передать Украине все необходимое оружие из своих запасов.

Британский министр обороны считает, что Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией.

"Нравится нам это или нет, но люди хотят видеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от собственных запасов оружия. Иногда приходится убеждать законодателей на (Капитолийском, – ред.) холме в Америке", – сказал Уоллес.

На брифинге в Вильнюсе он также рассказал, как в прошлом году приезжал в Украину, чтобы получить список необходимого оружия.

"Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы получить список", – заявил министр обороны Британии.

В то же время, министр обороны понимает, что Зеленский, по его словам, обращался к своей публике. Уоллес добавил, что окончательное соглашение саммита "хорошее для Украины".