Об этом Резников сказал в Стокгольме, куда прибыл для участия в заседании министров обороны ЕС.

"Для меня это довольно странная история, она не имеет ничего общего с нами. Я думаю, что проводимое соответствующими властными структурами официальное расследование опишет все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наша деятельность", – сказал глава оборонного ведомства.