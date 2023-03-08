"Это было бы комплиментом, но это не мы": Резников отрицает причастность Украины ко взрывам на российских газопроводах
Министр обороны Алексей Резников отрицает причастность украинцев к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море
Об этом Резников сказал в Стокгольме, куда прибыл для участия в заседании министров обороны ЕС.
"Для меня это довольно странная история, она не имеет ничего общего с нами. Я думаю, что проводимое соответствующими властными структурами официальное расследование опишет все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наша деятельность", – сказал глава оборонного ведомства.
- Издание The New York Times опубликовало материал, согласно которому подрыв российских газопроводов якобы совершила проукраинская группа, прямо не связанная с правительством или спецслужбами.
- В Офисе президента опровергли причастность Украины ко взрывам на "Северных потоках" в Балтийском море.
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