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"Это была спецоперация, согласованная с Путиным": Данилов о мятеже Пригожина

8 августа, 2023 вторник
22:49
Война с Россией

Мятеж Пригожина в России в конце июня был спецоперацией по выявлению нелояльных к Путину генералов и был согласован с главой Кремля

Об этом заявил в телемарафоне "Единые новости" секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, согласованная с Путиным. Спецоперация по выявлению тех генералов, которые были не совсем настроены именно по отношению к Путину и его окружению", - отметил Данилов.

По его словам, уже есть понимание количества генералов, которые после этого были отстранены от исполнения своих обязанностей, часть из них сейчас находится за решеткой.

Секретарь СНБО также спрогнозировал, что уже в этом году, осенью-зимой, в России следует ждать новых общественных обострений и вероятного бунта, ведь в стране ежедневно растет количество людей, понимающих, куда их ведет Путин.

По поводу того, кто может поднять в России бунт, Данилов отметил, что "могут появиться неожиданные фигуры, поддерживаемые народом, ведь там от любви к ненависти – один шаг".

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПИК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ПИК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

Евгений Пригожин был замечен на форуме "Россия-Африка" 27 июля - это первое публичное появление финансиста ПВК Вагнера после мятежа.

3 августа российские СМИ сообщили, что компании Пригожина через месяц после мятежа заключили госконтрактов не менее 2 млрд рублей.

8 августа Центр нацсопротивления сообщил, что на белорусском аэродроме Зябровка в Гомельской области, на границе с Украиной, наемники ПВК Вагнера начали создание палаточного городка для размещения своих военных.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.

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