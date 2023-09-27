"Это была ошибка": Трюдо извинился за приглашение в парламент Канады ветерана дивизии СС "Галичина"

Об этом пишет CBC News.

"Это была ошибка, которая глубоко смутила парламент и Канаду. Все мы, находившиеся в Палате в пятницу, глубоко сожалеем, что стояли и хлопали, хотя мы делали это, не зная контекста", – сказал Трюдо.

Он отметил, что это было "ужасным нарушением памяти миллионов людей, погибших во время Холокоста", а также добавил, что чествование бывшего солдата Ярослава Гуньки "глубоко, глубоко болезненно" для евреев, поляков, ромов, ЛГБТ-сообщества и других групп, ставших мишенью нацистского режима во время Второй мировой войны

Трюдо также сказал, что Канада глубоко сожалеет, что Зеленского сфотографировали, когда он аплодировал Гунке – это фото использовали российские пропагандисты.

"Чрезвычайно тревожно думать, что эта вопиющая ошибка политизируется Россией и ее сторонниками, чтобы обеспечить ложную пропаганду о том, за что борется Украина", - сказал Трюдо в предварительных комментариях журналистам, пишет Reuters.

Канада прислала извинения Зеленскому и украинской делегации по дипломатическим каналам.

Справочно. Ярослав Гунька служил в украинской дивизии "Галичина" или 14-й гренадерской дивизии фронтовых войск СС "Галичина", входившей в состав войск "Ваффен СС" Германии в 1943-1945 годах.

Она была военным, а не карательным формированием. О ее создании 28 апреля 1943 года объявили немецкие оккупационные власти на территории Восточной Галиции, тогда входившей в состав немецкого Генерал-губернаторства.

Дивизия не входила в структуру общих СС (Allgemeine SS), принимавших участие в Холокосте и других карательных операциях на оккупированных территориях, а в так называемые Войска СС (Waffen SS) и была предназначена для боевых действий на фронте рядом с Вермахтом против Красной армии.