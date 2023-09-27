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"Это была ошибка": Трюдо извинился за приглашение в парламент Канады ветерана дивизии СС "Галичина"

27 сентября, 2023 среда
23:35
Мир

Канадский премьер Джастин Трюдо извинился от имени парламента за приглашение ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько на выступление Владимира Зеленского

Об этом пишет CBC News.

"Это была ошибка, которая глубоко смутила парламент и Канаду. Все мы, находившиеся в Палате в пятницу, глубоко сожалеем, что стояли и хлопали, хотя мы делали это, не зная контекста", – сказал Трюдо.

Он отметил, что это было "ужасным нарушением памяти миллионов людей, погибших во время Холокоста", а также добавил, что чествование бывшего солдата Ярослава Гуньки "глубоко, глубоко болезненно" для евреев, поляков, ромов, ЛГБТ-сообщества и других групп, ставших мишенью нацистского режима во время Второй мировой войны

Трюдо также сказал, что Канада глубоко сожалеет, что Зеленского сфотографировали, когда он аплодировал Гунке – это фото использовали российские пропагандисты.

"Чрезвычайно тревожно думать, что эта вопиющая ошибка политизируется Россией и ее сторонниками, чтобы обеспечить ложную пропаганду о том, за что борется Украина", - сказал Трюдо в предварительных комментариях журналистам, пишет Reuters.

Канада прислала извинения Зеленскому и украинской делегации по дипломатическим каналам.

Справочно. Ярослав Гунька служил в украинской дивизии "Галичина" или 14-й гренадерской дивизии фронтовых войск СС "Галичина", входившей в состав войск "Ваффен СС" Германии в 1943-1945 годах.

Она была военным, а не карательным формированием. О ее создании 28 апреля 1943 года объявили немецкие оккупационные власти на территории Восточной Галиции, тогда входившей в состав немецкого Генерал-губернаторства.

Дивизия не входила в структуру общих СС (Allgemeine SS), принимавших участие в Холокосте и других карательных операциях на оккупированных территориях, а в так называемые Войска СС (Waffen SS) и была предназначена для боевых действий на фронте рядом с Вермахтом против Красной армии.

  • 25 сентября спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение на заседание парламента 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько. В BBC отметили , что лидер канадской оппозиционной консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что премьер-министр Трюдо также несет ответственность за инцидент, призвав его извиниться. Но в офисе Трюдо, возглавляющем Либеральную партию, заявили, что решение пригласить господина Гуньку было принято единолично офисом спикера, и извинение спикера "было правильным поступком".
Канада
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