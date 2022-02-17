Это был выстрел в упор из ядерного оружия: Украинка, которую на Олимпиаде-2022 поймали на допинге, объявила о завершении карьеры

Об этом Каминская сообщила в Instagram.

По ее словам, она решила не оспаривать свою положительную пробу на допинг и завершить карьеру.

"Моя карьера в профессиональных лыжных гонках неожиданно завершилась. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх - настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного оружия, который меня почти уничтожил и стер с Земли. Звучит банально, но я бы никогда специально не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но глупо со стороны каждого спортсмена", - написала Каминская.

34-летняя лыжница родилась в Беларуси, а за Украину выступает с 2018 года. В Пекине она заняла 70 место в спринте и 79 в гонке на 10 км. В эстафете Каминская отстала на круг лидера, из-за чего сборную Украины сняли с дистанции.

16 февраля стало известно, что Валентина Каминская сдала допинг-тест на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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