"Это был удар ножом в спину": Данилов объяснил, почему нападение РФ с территории Беларуси оказалось неожиданным
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что за несколько дней до начала полномасштабной агрессии РФ военное руководство Беларуси гарантировало, что россияне не нападут на Украину с ее территории
Об этом Данилов заявил в интервью Бабелю .
"Объясняю, почему для нас это был удар ножом в спину. За несколько дней до полномасштабного вторжения было прямое общение нашего министра обороны с министром обороны Беларуси. Он гарантировал, давал слово генерала, офицера, что такого не будет. На следующий день глава нашей пограничной службы общался со своим коллегой также по этой теме, и тот его тоже заверил на 100%, что наступления не будет", - рассказал Данилов.
Он признал, что у украинского руководства не было представления о том, что полномасштабная война начнется именно в таком формате.
"Вообще в нашем понимании ситуации действительно не было представления именно о таком формате войны. Мы ожидали, что может быть донецкое, луганское направления. Как вариант — харьковское, но такой агрессии, как 24 февраля, мы не ожидали, понимаете? Но что касается подготовки, то вообще не согласен с теми, кто говорит, что мы не подготовлены. Вот я человек, который в курсе дела, а где была моя большая семья 24 февраля?Тут. Все мои дети, внуки, близкие были здесь. Ни одному человеку в Украине я не сказал, что 24 февраля будет война", – заверил Данилов.
- 23 июля начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время Беларусь не вступит в войну против Украины на стороне России.
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