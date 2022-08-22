Об этом Данилов заявил в интервью Бабелю .

"Объясняю, почему для нас это был удар ножом в спину. За несколько дней до полномасштабного вторжения было прямое общение нашего министра обороны с министром обороны Беларуси. Он гарантировал, давал слово генерала, офицера, что такого не будет. На следующий день глава нашей пограничной службы общался со своим коллегой также по этой теме, и тот его тоже заверил на 100%, что наступления не будет", - рассказал Данилов.

Он признал, что у украинского руководства не было представления о том, что полномасштабная война начнется именно в таком формате.

"Вообще в нашем понимании ситуации действительно не было представления именно о таком формате войны. Мы ожидали, что может быть донецкое, луганское направления. Как вариант — харьковское, но такой агрессии, как 24 февраля, мы не ожидали, понимаете? Но что касается подготовки, то вообще не согласен с теми, кто говорит, что мы не подготовлены. Вот я человек, который в курсе дела, а где была моя большая семья 24 февраля?Тут. Все мои дети, внуки, близкие были здесь. Ни одному человеку в Украине я не сказал, что 24 февраля будет война", – заверил Данилов.

23 июля начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время Беларусь не вступит в войну против Украины на стороне России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb