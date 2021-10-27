Это был шок, - звезда украинского спорта Билодид рассказала, как не смогла вылететь в США
Бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Билодид рассказала историю, как она не смогла вылететь в США
Об этом она сообщила в Instagram-stories .
По словам Дарьи Билодид, ей не разрешили вылететь в США из аэропорта во Франкфурте.
"У меня были билеты в США с пересадкой во Франкфурте, потому что прямых рейсов нет. На стойке регистрации я дала паспорт и билет, а мне сказали, что я не смогу улететь. Для меня это был шок. Мне говорят, что в связи новыми антикоронавирусными правилами люди с туристическими визами не могут лететь в Америку через Европу. Можно лететь или через Катар, или через Турцию. Что меня больше всего удивило, что при покупке билетов меня никто об этом не предупредил", - рассказала дзюдоистка Дарья Белодед.
- Напомним, 24 июля Дарья Билодид завоевала бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.
- После этого стало известно, что украинская дзюдоистка Белодид после Олимпийских игр в Токио сделает длительную паузу в выступлениях.
- 9 августа Белодид показала, как наслаждается отпуском после успешного выступления на Олимпиаде-2020.
- 30 сентября олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк и Дарья Билодид устроили поединок.
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