Это был шок, - звезда украинского спорта Билодид рассказала, как не смогла вылететь в США

Об этом она сообщила в Instagram-stories .



По словам Дарьи Билодид, ей не разрешили вылететь в США из аэропорта во Франкфурте.



"У меня были билеты в США с пересадкой во Франкфурте, потому что прямых рейсов нет. На стойке регистрации я дала паспорт и билет, а мне сказали, что я не смогу улететь. Для меня это был шок. Мне говорят, что в связи новыми антикоронавирусными правилами люди с туристическими визами не могут лететь в Америку через Европу. Можно лететь или через Катар, или через Турцию. Что меня больше всего удивило, что при покупке билетов меня никто об этом не предупредил", - рассказала дзюдоистка Дарья Белодед.

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