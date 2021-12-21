Это был шок: лучший боксер мира признался, как оказался в категории Усика
Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что решение о его переходе в первый тяжелый вес принял тренер Эдди Рейносо
Об этом сообщает BoxinScene.
По словам абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), он не предполагал перехода в крузервейт (до 90,7 кг), а решение принял его тренер.
"Я даже не знал об этом. Я узнал из социальных сетей, что Эдди Рейносо сделал это. Я неоднократно говорил, что если Эдди попытается что-то совершить безумное, то я всегда поддержу его. Я его воин", - сказал Альварес.
В то же время он добавил, что переговоры с обладателем титула WBC (Всемирного боксерского совета) в первом тяжелом весе Илунгой Макабу с Конго еще не завершились.
"После того как Рейносо получил ответ от WBC, позвонил по телефону и сказал мне, что я должен принять решение. Но до этого я даже представить не мог, что речь могла пойти о тяжелом весе, для меня это был шок. Но бой еще не сделан. Мы хотим попробовать все организовать и выступить в тяжелом весе. В январе посмотрим, что нас ждет", – рассказал Альварес.
Титулом WBC в первом тяжелом весе в 2018-2019 годах владел украинец Александр Усик, который был абсолютным чемпионом мира в крузервейте.
- 17 ноября стало известно, что Сауль Альварес проведет против Илунги Макабу бой за титул чемпиона мира WBC в первом тяжелом весе.
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