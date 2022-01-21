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"Это был просто пример": Никифоров прокомментировал заявление Зеленского о возможной оккупации Харькова в случае вторжения РФ

21 января, 2022 пятница
20:28
Общество Сергей Никифоров

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что слова Зеленского о том, что в случае усиления российской агрессии Харьков может быть оккупирован, были примером и гипотетическим сценарием

Об этом пресс-секретарь сказал в комментарии НВ.

"Я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой она могла бы быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", - сказал Никифоров.

Он подчеркнул, что президент Зеленский только размышлял о возможной эскалации. В то же время, по словам Никифорова, эта фраза неправильно воспринимается и тиражируют ее с искривленным смыслом.

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"Думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях", - отметил Никифоров.


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война с Россией
русская агрессия
Сергей Никифоров
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