Это был не наш день, – Зинченко прокомментировал вылет команды Ярмоленко в Кубке Англии

Об этом сообщает Чемпион.



По словам Зинченко, игрокам "Манчестер Сити" нужно проанализировать ошибки, которые они допустили в матче против "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.



"Это был не наш день, хотя мы создали много моментов. К сожалению, забить не удалось и уступили пенальти. Такое случается. Нужно проанализировать ошибки. Думаю, у нас все будет хорошо", - сказал Александр Зинченко.

"Вест Хэм" и "Манчестер Сити" в основное время голов не забили, а в серии послематчевых пенальти ловчее оказались лондонцы, победившие 5:4 и вышедшие в четвертьфинал.



В Лондоне оба украинца вышли в стартовых составах своих команд. Зинченко отыграл весь матч, Ярмоленко был заменен на 62-й минуте.

27 октября в 1/8 финала Кубка английской лиги Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Сити" с Александром Зинченко в составе.