Это был не наш день, – Зинченко прокомментировал вылет команды Ярмоленко в Кубке Англии
Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко уверен, что его команде не повезло в матче против "Вест Хэма" в Кубке Англии
Об этом сообщает Чемпион.
По словам Зинченко, игрокам "Манчестер Сити" нужно проанализировать ошибки, которые они допустили в матче против "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.
"Это был не наш день, хотя мы создали много моментов. К сожалению, забить не удалось и уступили пенальти. Такое случается. Нужно проанализировать ошибки. Думаю, у нас все будет хорошо", - сказал Александр Зинченко.
"Вест Хэм" и "Манчестер Сити" в основное время голов не забили, а в серии послематчевых пенальти ловчее оказались лондонцы, победившие 5:4 и вышедшие в четвертьфинал.
В Лондоне оба украинца вышли в стартовых составах своих команд. Зинченко отыграл весь матч, Ярмоленко был заменен на 62-й минуте.
- 27 октября в 1/8 финала Кубка английской лиги Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Сити" с Александром Зинченко в составе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.36Продажа 30.74
- Актуальное
- Важное