Это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка, - МВД о покушении на Шефира

Об этом директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко написал в Facebook.

Шевченко объяснил, какие гильзы были найдено на месте преступления.

"Это боеприпасы калибра 7/62 на 39 мм. Такие не часто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем - производства Венгрии, но сам патрон - возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли. Подробная баллистическая экспертиза еще впереди ", - сказал Шевченко.

По словам Шевченко, боеприпасы избран преступником простые и довольно дешевые. По его мнению, это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка.

"Место расположения стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу. Допрошены свидетели - грибники, которые были неподалеку и пассажир авто, которое ехало за машиной Шефира. Их показания о характере звука стрельбы - довольно подобные ", - добавил Шевченко.