Это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка, - МВД о покушении на Шефира
В МВД заявили, что детальная баллистическая экспертиза покушения на первого помощника президента Сергея Шефира еще впереди
Об этом директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко написал в Facebook.
Шевченко объяснил, какие гильзы были найдено на месте преступления.
"Это боеприпасы калибра 7/62 на 39 мм. Такие не часто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем - производства Венгрии, но сам патрон - возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли. Подробная баллистическая экспертиза еще впереди ", - сказал Шевченко.
По словам Шевченко, боеприпасы избран преступником простые и довольно дешевые. По его мнению, это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка.
"Место расположения стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу. Допрошены свидетели - грибники, которые были неподалеку и пассажир авто, которое ехало за машиной Шефира. Их показания о характере звука стрельбы - довольно подобные ", - добавил Шевченко.
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