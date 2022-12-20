Об этом он сказал в интервью польскому изданию RMF24.

"Я являюсь официальным представителем украинской власти. От себя могу лишь сказать, что если что-то подобное попало в руки наших коллег, то это была трагическая ошибка, трагическое недоразумение, которого, конечно, не должно было произойти. Это все, что я могу сказать. Это действительно шокировало не только поляков, но и украинцев. Это шокировало и польскую, и украинскую полицию", – сказал Клименко.

"Я думаю, что следствие даст исчерпывающий ответ на случившийся вопрос и каким образом этот предмет, будь то оружие или часть оружия, если это было оружие, попала в руки генерала, а затем взорвалась и могла привести к ужасным последствиям", - добавил он.

Клименко также рассказал, что подаренный им Ярославу Шимчику гранатомет фактически был только корпусом, тщательно проверенным специалистами и переоборудованным под музыкальную колонку.

"Это символический подарок в память. У меня в кабинете, во время встречи с генералом Шимчиком, мы ее включили и послушали музыку. Это продолжалось около 20 секунд. Мы выяснили, что громкоговоритель работает, поэтому делегация собственными глазами увидела, что это не оружие, а громкоговоритель для прослушивания музыки", – сказал он.

Клименко отметил, что не знает, какой именно гранатомет подарили Шимчику в ГСЧС, куда он уехал после встречи в полиции. Именно он позже взорвался в Варшаве.

"Могу подтвердить, что уголовное производство начато. Что касается деятельности Министерства внутренних дел и его следствия, а также происходящего в Службе по чрезвычайным ситуациям – это не компетенция полиции. Однако уверяю вас, что как полиция и ее следственные органы мы сделаем все , чтобы объяснить все, что происходило с этим подарком, а также с его транспортировкой по территории Украины. Однако на сегодняшний день могу лишь подтвердить, что начато уголовное производство", - добавил Клименко.

Ранее в разговоре с RMF FM Шимчик рассказал, что один из двух подаренных ему в Украине гранатометов взорвался, когда он пытался переместить их в своем кабинете. Как отметил, его заверили в Украине, что гранатометы использованы и безопасны.

14 декабря возле кабинета коменданта польской полиции разразился подарок, полученный в ходе рабочего визита в Украину 11-12 декабря.

В ГСЧС по взрыву заявили , что никакого умысла нанести вред не было.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил , что ему сообщили об отстранении в Украине заместителя главы ГСЧС Дмитрия Бондаря.

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