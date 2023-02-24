Это был год боли, горя, веры и единства. Это год нашей несокрушимости, - Зеленский о годовщине полномасштабного вторжения РФ
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину: "Это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!"
Об этом говорится в телеграмме Владимира Зеленского.
"24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба", - отметил президент Украины.
Владимир Зеленский написал, что 2022-й был годом "боли, горя, веры, единства и несокрушимости", и этот год принесет Украине победу:
"Это был год боли, горя, веры и единства. И это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!"
- Напомним, 23 февраля, Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками, в которой отмечается необходимость как можно быстрее достичь всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира.
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