Об этом говорится в телеграмме Владимира Зеленского.

"24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба", - отметил президент Украины.

Владимир Зеленский написал, что 2022-й был годом "боли, горя, веры, единства и несокрушимости", и этот год принесет Украине победу:

"Это был год боли, горя, веры и единства. И это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!"