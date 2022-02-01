Это будет важный сигнал: Украина ожидает момента, когда Россия отведет войска, - Зеленский

Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает Еспресо.TV.



"О количестве военных. Мы понимаем от 35 до 50 тыс. войск в зависимости от момента ротации - это на территории оккупированного Крыма и где-то 30-35 тыс. на оккупированных территориях Донбасса находятся, и на сегодня чуть более 100 тыс. войск РФ находятся вдоль границ Украины", - сказал Зеленский.



Он прокомментировал заявления России о начале отвода после учений войск и авиации Западного военного округа.



"Об отводе: мы очень ждем момента, когда Россия уведет войска от границ - это очень важный сигнал и это единственный правдивый ответ РФ на вопрос о продолжении эскалации. Это откровенный ответ, не надо слов - просто нужно сделать мощный важный шаг. Психологически важный не только для народа Украины и Европы, а и для россиян", - добавил президент.



Зеленский заявил, что знает многих россиян, которые точно не хотят воевать против Украины и умирать.



"Я бы не радовался так рано, мы видели такую информацию. Сейчас мы видим те или иные ротации, но ответить хочется откровенно, потому что это важно для населения. Я точно смогу сказать, что Россия отвела войска, когда она отведет войска", - подытожил он.



Напомним, во вторник, 1 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Украину и обсудил с президентом Владимиром Зеленским эскалацию на украинско-российской границе и меры по сдерживанию российской агрессии.

Россия заявила, что отвела после проверки боевой готовности военных граничащего с Украиной Западного военного округа в места постоянной дислокации.