Это будет стоить денег: Фьюри заинтриговал возможным возобновлением карьеры ради боя с Усиком
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что размышляет о возвращении на ринг ради боя против чемпиона WBO, IBF, IBO, WBA Александра Усика
Об этом Фьюри сообщил в разговоре с YouTube-каналом Frank Warren's Queensberry Promotions.
Британец готов провести бой против Усика, если он во второй раз победит Энтони Джошуа.
"Я профессиональный боец, но это будет стоить денег, если вы хотите, чтобы я выполнил миссию в этом среднем весе. Я вам покажу что делает настоящий супертяж", - сказал Тайсон Фьюри.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). В апреле после победы над британцем Диллианом Уайтом он в очередной раз объявил, что завершает карьеру.
-
11 июня японец Наоя Инуэ опередил Александра Усика в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.
-
14 июня промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер, в случае победы над украинцем Александром Усиком, в декабре 2022 встретится с соотечественником Тайсоном Фьюри.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.28
Покупка 34.28Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.65Продажа 36.92
- Актуальное
- Важное