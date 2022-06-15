Об этом Фьюри сообщил в разговоре с YouTube-каналом Frank Warren's Queensberry Promotions.

Британец готов провести бой против Усика, если он во второй раз победит Энтони Джошуа.

"Я профессиональный боец, но это будет стоить денег, если вы хотите, чтобы я выполнил миссию в этом среднем весе. Я вам покажу что делает настоящий супертяж", - сказал Тайсон Фьюри.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). В апреле после победы над британцем Диллианом Уайтом он в очередной раз объявил, что завершает карьеру.

11 июня японец Наоя Инуэ опередил Александра Усика в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.

14 июня промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер, в случае победы над украинцем Александром Усиком, в декабре 2022 встретится с соотечественником Тайсоном Фьюри.

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