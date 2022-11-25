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Главная война с Россией "Это будет следующая стадия": военный эксперт рассказал, что нужно для освобождения Крыма

"Это будет следующая стадия": военный эксперт рассказал, что нужно для освобождения Крыма

25 ноября, 2022 пятница
18:09
война с Россией Крым

Эксперт Козий подчеркнул, что кроме ситуации на Востоке - Донецкой и Луганщине следует также обращать внимание, что происходит в Крыму и на Севере

Об этом рассказал военный эксперт Игорь Козий в комментарии Gazeta.ua .

"Самой горячей точкой на фронте остается Донбасс. Там россияне наступают. Мы пытаемся проводить наступательные действия в Луганской области. Вооруженные силы Украины справляются. Вопрос в том, чтобы нам своевременно поставляли боеприпасы и оружие для освобождения наших территорий", - говорит эксперт.

Козий рассказал, что готовится в Крыму.

"Это будет следующая стадия. Сегодня преградой для нас на полуострове является Черноморский флот России. Вся инфраструктура построена вокруг него. И нам нужно уничтожать российские корабли, являющиеся носителями ракет. Их уничтожение будет означать, что Россия сможет только плавать по Черному морю, но не сможет Имеет ли Россия резервы, которые она сейчас готовит.Это два ключевых вопроса сейчас.Там важный вопрос с усилением санкционного контроля.Прежде всего относительно Ирана и комплектования их дронов, производимых в США и Европе.Нужно сфокусироваться на этом. вопросе", – добавляет Козий.

Что касается Севера, то вероятность наступления всегда есть, однако, насколько она реалистична, эксперт говорит, что это зависит от разведывательного и контрразведывательного общества: "Насколько сейчас эта угроза велика - сложно сказать. Это знает лишь ограниченный круг лиц в государстве".

  • 12 ноября американское издание The New York Times спрогнозировало, что после увольнения Херсона ВСУ могут продолжить наступление в направлении Мелитополя в Запорожской области и Сватового в Луганской области.
  • Город Сватово в Луганской области превратился в наиболее уязвимый участок обороны русской армии на фронте.
  • Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает , что военное руководство РФ перебрасывает на Луганщину группировки из Херсонского плацдарма.

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Россия
Белорусь
Крым
Луганщина
Донетчина
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