Это будет сигнал Путину, что он упустил все шансы вернуть Украину: Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Киеву статус кандидата в ЕС, - Politico
Европейская комиссия порекомендует предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС
Об этомсообщает Politico, ссылаясь на источник, знакомый с обсуждениями во время дебатов между членами комиссии.
Официальные лица, знакомые с дебатами между комиссарами, заявили, что они осознают жертвы, понесенные украинцами, и ясно понимают необходимость направить президенту России Владимиру Путину четкий сигнал о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою сферу влияния.
"Комиссия не забывает, что Украина – единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС… Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом" ", – сообщает один из источников.
- Отметим, что заместитель главы Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова, считает , что вступление Украины в ЕС должно занять не десятилетие, а всего несколько лет.
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