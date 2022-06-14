Об этомсообщает Politico, ссылаясь на источник, знакомый с обсуждениями во время дебатов между членами комиссии.

Официальные лица, знакомые с дебатами между комиссарами, заявили, что они осознают жертвы, понесенные украинцами, и ясно понимают необходимость направить президенту России Владимиру Путину четкий сигнал о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою сферу влияния.

"Комиссия не забывает, что Украина – единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС… Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом" ", – сообщает один из источников.

Отметим, что заместитель главы Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова, считает , что вступление Украины в ЕС должно занять не десятилетие, а всего несколько лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb