Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам Петракова, сейчас футболистам сборной Украины очень сложно.

"Очень сложно. Ребята думают о своих семьях, как там дома, как родные. Приходилось шутить, говорить им, что у нас своя война – на футбольном поле. Это было тяжело, но ребята молодцы, они слушали и готовились. Подходим к матчу в хорошем настроении. Это будет важнейший матч на данном этапе моей жизни. Что я буду говорить игрокам перед матчем – это внутренняя кухня. Раздевалка – это святое. Никому не нужно знать, что я буду им говорить. Не обижайтесь", - сказал главный тренер сборной.

Игра Шотландия – Украина состоится 1 июня и начнется в 21:45. Победитель 5 июня в Кардиффе поспорит с путевкой на ЧМ-2022 из сборной Уэльса.

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