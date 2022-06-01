Это будет самый важный матч на данном этапе моей жизни, - тренер сборной Петраков о встрече против Шотландии
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что матч против Шотландии – самый важный на данном этапе жизни
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По словам Петракова, сейчас футболистам сборной Украины очень сложно.
"Очень сложно. Ребята думают о своих семьях, как там дома, как родные. Приходилось шутить, говорить им, что у нас своя война – на футбольном поле. Это было тяжело, но ребята молодцы, они слушали и готовились. Подходим к матчу в хорошем настроении. Это будет важнейший матч на данном этапе моей жизни. Что я буду говорить игрокам перед матчем – это внутренняя кухня. Раздевалка – это святое. Никому не нужно знать, что я буду им говорить. Не обижайтесь", - сказал главный тренер сборной.
Игра Шотландия – Украина состоится 1 июня и начнется в 21:45. Победитель 5 июня в Кардиффе поспорит с путевкой на ЧМ-2022 из сборной Уэльса.
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