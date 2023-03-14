Об этом Киевский городской глава Виталий Кличко заявил в комментарии для издания Укринформ .

"Повторное наступление россиян на Киев не произойдет. Если все же это произойдет, то это будет наибольшей ошибкой россиян, ведь они получат серьезный и очень болезненный отпор. Сейчас мы гораздо больше готовы, чем в прошлом: подготовили много "подарков" и "сюрпризов" для каждого, кто придет с оружием на нашу землю. Те, кто захотят пойти на Киев, должны понимать, что это будет очень больно для них", - подчеркнул Кличко.

Кроме того, он также отметил, что в столице, несмотря на ракетные обстрелы, работают все сферы жизнеобеспечения.

"В Киеве есть свет, тепло и вода, даже проходят спортивные соревнования. Все структуры, касающиеся сервисов, работают. Каждый день, после каждого массированного обстрела мы доказываем, что Киев – это несокрушимый город", – подчеркнул он.