"Это будет самой большой ошибкой россиян": Кличко прокомментировал вероятное повторное наступление на Киев
Киевский городской глава Виталий Кличко убежден, что повторное наступление РФ на Киев не состоится, к тому же город значительно лучше подготовился к обороне по сравнению с прошлым годом
Об этом Киевский городской глава Виталий Кличко заявил в комментарии для издания Укринформ .
"Повторное наступление россиян на Киев не произойдет. Если все же это произойдет, то это будет наибольшей ошибкой россиян, ведь они получат серьезный и очень болезненный отпор. Сейчас мы гораздо больше готовы, чем в прошлом: подготовили много "подарков" и "сюрпризов" для каждого, кто придет с оружием на нашу землю. Те, кто захотят пойти на Киев, должны понимать, что это будет очень больно для них", - подчеркнул Кличко.
Кроме того, он также отметил, что в столице, несмотря на ракетные обстрелы, работают все сферы жизнеобеспечения.
"В Киеве есть свет, тепло и вода, даже проходят спортивные соревнования. Все структуры, касающиеся сервисов, работают. Каждый день, после каждого массированного обстрела мы доказываем, что Киев – это несокрушимый город", – подчеркнул он.
- 13 марта сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после массированных ракетных ударов в январе 2023 года городские власти были готовы объявить эвакуацию из города.
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