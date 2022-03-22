Это будет роковая ошибка врага - наступать с севера, – глава Ривненской ОВА
Виталий Коваль отметил, что за 27 дней противостояния Ривненщина подготовились к вероятному нападению со стороны Беларуси
"Территориальная оборона, Вооруженные силы, добровольческие формирования - все приведены в состояние готовности", - сказал он в эфире Espreso TV.
Коваль подчеркнул: "Это будет роковая ошибка врага - наступать с севера. Однако если они отважатся, то достойный отпор будет бесспорно".
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Также он добавил, что Ривненщина готовится к обеспечению экономического фронта, чтобы все предприятия работали: "Первая задача - посевная. Аграрии отмечают, что сеять будут в полном объеме".
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Кроме того, глава Ривненской ОВА отметил, что у мирного населения беларуси полное сопротивление поддерживать войну россии против Украины: "Мы встречаем неединичные случаи, когда белорусское население всеми своими действиями, разговорами, взглядами выступает против войны. Это не может не радовать, однако это точно не повод успокаиваться. Понимаем, если будет дана команда руководства Беларуси, то военные части могут пойти. Другой вопрос – их мотивация и тактика ведения боевых действий. Потому что они идут с позиции нападения, а украинские военные и мирное население защищают свою землю – и это две принципиально разные позиции".
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