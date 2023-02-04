"Это будет решение Украины": Пентагон об использовании дальнобойных ракет для освобождения Крыма
Украина самостоятельно должна решать, какие операции проводить для освобождения своих территорий от российских оккупантов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Пентагона Патрика Райдера в ходе пресс-конференции.
Так, бригадный генерал ВВС США ответил на вопросы журналистов, предусматривает ли передача дальнобойных ракет GLSDB использование их для ударов по военным объектам РФ в Крыму.
Райдер отметил, что боеприпасы дадут возможность ВСУ поражать враждебные цели на большем расстоянии.
"Что касается украинских планов по операциям, то очевидно, что это их решение. Они (украинцы – ред.) главные в этом", - указал представитель Пентагона.
В то же время генерал подчеркнул, что не намерен обсуждать планы предстоящих операций. Однако добавил, что проводилась работа, чтобы обеспечить возможности, позволяющие защитникам Украины "быть эффективными на поле боя".
- Напомним, в пятницу, 3 февраля, Пентагон объявил о новом пакете оборонной помощи Украине на $2,2 млрд, который, в частности, включает в себя дальнобойные ракеты.
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