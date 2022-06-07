Это будет решение не только о нас, но и обо всем Европейском проекте, - Зеленский об предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС
Президент готовится к новой волне обращений и общения с политическими и экспертными сообществами мира для того, чтобы гарантировать нашему государству ту поддержку, в которой мы так нуждаемся.
Об этом он рассказал в вечернем обращении.
"Обсудили также с Анджеем (Дудой, президентом Польши, - ред.) вопрос о статусе кандидата для Украины, это ключевой политический вопрос именно сейчас. Ожидаем уже в ближайшие недели решения Европейского Союза относительно нашей заявки на кандидатство. Я считаю, что это будет решение не только об Украине, но и обо всем Европейском проекте, о том, есть ли у него будущее, как действительно сильного объединения. в которой мы так нуждаемся. Это постоянный процесс – сохранение внимания, и его нельзя останавливать ни на мгновение", - отметил Владимир Зеленский.
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