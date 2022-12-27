Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

"В целом эта неделя для Украины будет важна с политической точки зрения. Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире - это все задачи на ближайшее время. И не только для государства, но и для каждого из нас", - отметил президент.

И отметил, что именно эти важные темы лягут в основу "разговора" с Верховной Радой:

"Вскоре я представлю свой взгляд на реализацию этих задач в ежегодном послании Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины. Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором о следующем году".

Напомним, Зеленский также объявил , что готовится к Международному форуму в Давосе.

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