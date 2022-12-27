"Это будет разговор о следующем году": Зеленский анонсировал обращение в Раду
Президент Владимир Зеленский анонсировал послание Верховной Раде по внешнему и внутреннему положению Украины в следующий год
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.
"В целом эта неделя для Украины будет важна с политической точки зрения. Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире - это все задачи на ближайшее время. И не только для государства, но и для каждого из нас", - отметил президент.
И отметил, что именно эти важные темы лягут в основу "разговора" с Верховной Радой:
"Вскоре я представлю свой взгляд на реализацию этих задач в ежегодном послании Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины. Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором о следующем году".
- Напомним, Зеленский также объявил , что готовится к Международному форуму в Давосе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 41.45Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное