"Это будет пощечина, а мы ответим ударом": Зеленский об угрозе атаки из оккупированного Россией Приднестровья
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит на возможную атаку с территории оккупированного Россией Приднестровья (Молдова)
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Маей Санду в Киеве, которую опубликовала пресс- служба ОП .
"Мы сегодня поднимали вопрос о рисках (удара со стороны Приднестровья. – ред.). Если они будут, я считаю, что это глобальная ошибка", - отметил Зеленский.
Он добавил, что Украина получает неприятные сигналы из ПМР.
"Эти люди с временно оккупированных территорий Молдовы должны знать, что для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом. Я считаю, что все мы в первую очередь должны делать так, чтобы не было дестабилизации в регионе. Все такие случаи (информация о возможности ударов из Приднестровья. – ред.) накручены, и сделано это со стороны РФ. Поэтому мы будем соответственно реагировать в случае рисков", - подытожил президент.
- 13 мая президент Зеленский заявил, что в непризнанном Приднестровье может быть до 15 тыс. войск.
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