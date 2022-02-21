"Это будет полным отказом от Минских соглашений и суверенитета Украины": США и Великобритания осудили намерение РФ признать "Л/ДНР"
Глава миссии Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер и министр обороны Великобритании Бен Уоллес осудили намерения Российской Федерации признать так называемые ЛНР и ДНР
Об этом говорится в заявлении Карпентера.
"Я понимаю, что Совет Безопасности России обсуждает возможное признание Кремлем неподконтрольных правительству территорий на Востоке Украины. Это было бы не только полным отказом от Минских соглашений, но и действительно от суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнул Карпентер.
Он добавил, что сейчас все находятся у пропасти полномасштабной войны России против Украины, и сейчас происходит самая большая военная мобилизация в Европе со времен холодной войны. Карпентер утверждает, что РФ ищет фальсифицированный повод для полномасштабного вторжения в Украину. Он добавил, что если Россия признает Л/ДНР, то это приведет к нарушению международного порядка.
"Это досадно и, как сказал посол ЕС, осуждается. И должно быть осуждено всеми нами", - отметил Карпентер.
В то же время Уоллес заявил, что Великобритания стремится защищать региональную безопасность.
"Мы не должны позволить, чтобы дестабилизирующее поведение России повлияло на территориальную целостность любого другого суверенного государства. Великобритания остается непреклонной в своей поддержке Украины", - заявил министр.
- Напомним, 21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик". Владимир Путин заявил, что решение о признании "Л/ДНР" будет принято сегодня.
- Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что Россия уже в течение многих месяцев прорабатывает риски, с которыми может столкнуться в случае признания так называемых Л/ДНР.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.31
Покупка 28.31Продажа 28.77
-
EUR
Покупка 32.09Продажа 32.7
- Актуальное
- Важное