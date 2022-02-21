"Это будет полным отказом от Минских соглашений и суверенитета Украины": США и Великобритания осудили намерение РФ признать "Л/ДНР"

Об этом говорится в заявлении Карпентера.



"Я понимаю, что Совет Безопасности России обсуждает возможное признание Кремлем неподконтрольных правительству территорий на Востоке Украины. Это было бы не только полным отказом от Минских соглашений, но и действительно от суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнул Карпентер.



Он добавил, что сейчас все находятся у пропасти полномасштабной войны России против Украины, и сейчас происходит самая большая военная мобилизация в Европе со времен холодной войны. Карпентер утверждает, что РФ ищет фальсифицированный повод для полномасштабного вторжения в Украину. Он добавил, что если Россия признает Л/ДНР, то это приведет к нарушению международного порядка.



"Это досадно и, как сказал посол ЕС, осуждается. И должно быть осуждено всеми нами", - отметил Карпентер.



В то же время Уоллес заявил, что Великобритания стремится защищать региональную безопасность.



"Мы не должны позволить, чтобы дестабилизирующее поведение России повлияло на территориальную целостность любого другого суверенного государства. Великобритания остается непреклонной в своей поддержке Украины", - заявил министр.



Напомним, 21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик". Владимир Путин заявил, что решение о признании "Л/ДНР" будет принято сегодня.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что Россия уже в течение многих месяцев прорабатывает риски, с которыми может столкнуться в случае признания так называемых Л/ДНР.