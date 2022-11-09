Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

"И я хочу сейчас еще раз и отдельно предупредить каждого в Москве, кто принимает соответствующие решения: любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС и затопить нашу территорию и обезвоживать Запорожскую атомную станцию будет означать оглашение вами войны всему миру. Подумайте, что с вами тогда будет ", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb