"Это будет означать объявление войны всему миру": Зеленский предостерег Москву от попыток взорвать Каховскую ГЭС
Президент Владимир Зеленский предостерег российского агрессора от попыток взорвать Каховскую ГЭС и предупредил, что это означает объявление войны всему миру
Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.
"И я хочу сейчас еще раз и отдельно предупредить каждого в Москве, кто принимает соответствующие решения: любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС и затопить нашу территорию и обезвоживать Запорожскую атомную станцию будет означать оглашение вами войны всему миру. Подумайте, что с вами тогда будет ", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 39.17Продажа 40.15
- Актуальное
- Важное