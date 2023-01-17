Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир "Это будет одно решение": Зеленский рассказал, когда Европа будет окончательно освобождена от империализма

"Это будет одно решение": Зеленский рассказал, когда Европа будет окончательно освобождена от империализма

17 января, 2023 вторник
23:14
Мир

Российская империя упадет, когда Европа объединится, а украинцы будут "освобождать свои города и села от российских террористов с помощью немецких "Леопардов", "Мардеров", "Гепардов"

Об этом Владимир Зеленский сказал во время онлайн-встречи со студентами Германии.

Он отметил, что европейские политики долгое время рассматривали отношения со странами – соседями России "через российскую оптику". А это в свою очередь "стало политическими удобрениями для дерзости российского империализма. Для уверенности нынешнего хозяина Кремля, что европейцы якобы слабы. И что ракетное наследие советской власти якобы преобладает международное право, демократию, стратегическую цель – объединить Европу, а именно на нашем континенте".

Зеленский добавил, что он уверен: Россия ошиблась в своих оценках Украины и Европы и больше никогда не будет контролировать европейское пространство. Несмотря на то, что РФ не признает своих ошибок и продолжает войну, демократии сильнее. А страница европейской истории, на которой базируется российская вера в слабость Европы, будет перевернута.

"Я уверен, что эта страница истории будет навсегда перевернута тогда, когда мы сможем освобождать наши города и села от российских террористов с помощью немецких "Леопардов", "Мардеров", "Гепардов". Это будет время, когда Европа будет окончательно освобождена от империализма" ", - подчеркнул Зеленский. - Это будет одно решение. А сколько в нем будет принципиальности! Больше всего за все время жизни Европы после падения советской империи".

Он призвал немецких студентов "не бояться менять оптику" и не быть заложниками того, что отжило свое.

"Чтобы быть сильными, надо всегда видеть, какие ошибки были допущены. А чтобы сохранять лидерство, нужно всегда признавать реальность. Украинская реальность сейчас – то, что мы можем выиграть в этой войне… Мы можем восстановить мир на всей нашей территории без того, чтобы оставить какие-то куски земли Кремля для очередных экспериментов над людьми и историей. Но для этого мы все должны быть вместе - Украина, Германия, весь свободный мир. И верю, что будем", - добавил Зеленский.

  • Сегодня, 17 января, Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером необходимость наращивания оборонной поддержки Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Читайте также:
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
16 января, 2023 понедельник
Промоутер рассказал о финансовых требованиях Усика в бою против Фьюри
16 января, 2023 понедельник
У Путина отреагировали на удар по дому в Днепре и пригрозили последствиями поставки Украине танков
Олексій Арестович
16 января, 2023 понедельник
Народные депутаты требуют от ОП уволить Арестовича: идет сбор подписей
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.93
    Покупка 39.93
    Продажа 40.62
  • EUR
    Покупка 42.13
    Продажа 43.12
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
18 января
00:13
Запад должен предоставить Украине все оружие, с которым ее войско может справиться, - Урсула фон дер Ляен
00:04
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 января
2023, вторник
17 января
23:54
Россия не вторглась бы в Украину, будь последняя членом НАТО, – премьер Финляндии
23:45
Германия сможет передать Украине до 15 танков Leopard 2 в этом году, – СМИ
23:28
В Давосе лоббируем усиление глобального давления на государство-террориста, - Зеленский
23:26
"Леопардовая коалиция": Британия присоединится к Польше и странам Балтии, чтобы убедить Германию передать танки Украине, - Guardian
22:56
Украинских офицеров научат руководить Patriot через 10 недель, - Резников
22:45
Генри Киссинджер
"Идея нейтральной уже не имеет смысла": Киссинджер в Давосе признал уместность членства Украины в НАТО
22:43
Вагнеровец просит убежища в Норвегии, 3 млрд евро помощи Украине от ЕС и генерал США возле украинской границы. Мировые СМИ об Украине 17 января
22:28
Зеленский поблагодарил Нидерландов за намерение поставить Украине системы Patriot
22:16
Чтили жертв удара РФ по Днепру: полиция Москвы начала задержание возле памятника Леси Украинке
22:15
"Дефицит остается существенным": Киеву не хватает электроэнергии для перехода к отключениям по графику
22:04
Обновлено
В Нидерландах подтвердили предоставление Украине системы ПВО Patriot
21:39
Аналитика
Первыми в Украине будут танки Challenger 2, авиаучения в Беларуси, ситуация вокруг Соледара и Бахмута. Колонка Сергея Згурца
21:35
Премьер Италии Мелони вскоре посетит Украину, - Зеленский
20:50
Немецкая полиция второй раз за неделю задержала Грету Тунберг на экопротесте
20:16
Соратник Януковича, предавший Украину после аннексии Крыма, стал мэром российского Белгорода
20:04
Попросили у мира дальнобойные ракеты и ПВО: жители Днепра провели акцию возле разрушенной Россией многоэтажки
20:02
OPINION
Дерусификация: почему нельзя действовать радикально?
20:00
Обзор
Победные новости 328 дня войны: в Украине могут сформировать танковую бригаду из "Леопардов", наши военные прибыли в США для обучения на ЗРК Patriot
19:21
В России легализовали ЧВК Вагнера, несмотря на запрет на деятельность военизированных наемников
19:18
США
США ввели новые санкции против режима Лукашенко – визовые ограничения за "участие в подрыве демократии"
18:58
Генштаб: ВСУ уничтожили вражеский Су-25 и поразили ряд объектов, россияне нанесли 4 ракетных и 13 авиационных ударов
18:52
Медведчук – "подбитый летчик", который уже выполнил свою функцию и должен "уйти в закат", - анализ статьи кума Путина от ЦПД
18:39
Эксклюзив
В Крыму оккупанты разыскивают крымских татар, уклонившихся от службы в армии РФ, - член меджлиса Бариев
18:35
Путин внес законопроект об отмене договоров РФ с Советом Европы
18:23
Залужный в Польше впервые встретился со своим американским коллегой генералом Милли
18:09
OPINION
Про мир во всем мире и внешнем управлении
17:55
Разговоры об угрозе вторжения из Беларуси пытаются оттянуть ВСУ от фронта, - разведка
17:48
Президент Швейцарии об агрессии РФ: "Жестокое нападение на международное право"
17:47
Эксклюзив
У Беларуси нет скрытой мобилизации, однако там готовы раздавать повестки, - белорусский журналист Свердлов
17:46
"Русский военный корабль, иди на...": в Литве выбрали фразу 2022 года
17:46
Шмыгаль о последствиях ракетных ударов 14 января: поврежден 1 блок тепловой электростанции на востоке и 8 блоков ТЭЦ на западе
17:42
Украинские военные прибыли на базу армии США в Оклахоме для обучения на ЗРК Patriot
17:23
Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: горсовет планирует выплатить каждой пострадавшей семье по 1 млн грн
17:23
Обновлено
В Днепре завершили поисково-спасательные работы: погибли 45 человек, из них 6 детей, 39 человек спасли
17:12
Глава МИД Австрии призвал "не перегнуть палку" в реагировании на агрессию РФ, в МИД Украины пригласили его в Днепр
16:49
Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером необходимость наращивания оборонной поддержки Украины
16:43
Эксклюзив
ВСУ предположительно получат больше танков Challenger 2, предоставлением 14 этих машин Британия не ограничится, - эксперт Defense Express Киричевский
16:40
Виктор Янукович
Суд заочно арестовал Януковича по делу о расстреле активистов Революции достоинства
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV