Об этом Владимир Зеленский сказал во время онлайн-встречи со студентами Германии.

Он отметил, что европейские политики долгое время рассматривали отношения со странами – соседями России "через российскую оптику". А это в свою очередь "стало политическими удобрениями для дерзости российского империализма. Для уверенности нынешнего хозяина Кремля, что европейцы якобы слабы. И что ракетное наследие советской власти якобы преобладает международное право, демократию, стратегическую цель – объединить Европу, а именно на нашем континенте".

Зеленский добавил, что он уверен: Россия ошиблась в своих оценках Украины и Европы и больше никогда не будет контролировать европейское пространство. Несмотря на то, что РФ не признает своих ошибок и продолжает войну, демократии сильнее. А страница европейской истории, на которой базируется российская вера в слабость Европы, будет перевернута.

"Я уверен, что эта страница истории будет навсегда перевернута тогда, когда мы сможем освобождать наши города и села от российских террористов с помощью немецких "Леопардов", "Мардеров", "Гепардов". Это будет время, когда Европа будет окончательно освобождена от империализма" ", - подчеркнул Зеленский. - Это будет одно решение. А сколько в нем будет принципиальности! Больше всего за все время жизни Европы после падения советской империи".

Он призвал немецких студентов "не бояться менять оптику" и не быть заложниками того, что отжило свое.

"Чтобы быть сильными, надо всегда видеть, какие ошибки были допущены. А чтобы сохранять лидерство, нужно всегда признавать реальность. Украинская реальность сейчас – то, что мы можем выиграть в этой войне… Мы можем восстановить мир на всей нашей территории без того, чтобы оставить какие-то куски земли Кремля для очередных экспериментов над людьми и историей. Но для этого мы все должны быть вместе - Украина, Германия, весь свободный мир. И верю, что будем", - добавил Зеленский.

Сегодня, 17 января, Зеленский обсудил с президентом Германии Штайнмайером необходимость наращивания оборонной поддержки Украины

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