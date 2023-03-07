"Это будет очевидным объявлением войны": сестра Ким Чен Ина пригрозила США, в случае попытки сбить ракету КНДР над Тихим океаном
Сестра лидера КНДР и заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон пригрозила Соединенным Штатам войной, если американцы собьют северокорейскую ракету над Тихим океаном
Об этом идет речь на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.
Ким Ё Чжон отметила, что Тихий океан не принадлежит США или Японии и заявила, если США собьют северокорейскую ракету над Тихим океаном, Пхеньян воспримет это как объявление войны.
"Если за нашим испытательным запуском стратегических вооружений, который проводится в открытом море и регионе, не принадлежащих юрисдикции США, без причинения вреда безопасности окружающих стран, последует военная реакция, как перехват, то это будет очевидным объявлением войны против КНДР", - сказала Ким Ё Чжон.
Она подчеркнула, что демонстративные военные действия и всякие риторические изречения США и Южной Кореи дошли до "недопустимого предела и идут в крайне безумном направлении, создавая несомненные условия для непременной реакции каким-либо средством".
По ее словам, у Пхеньяна есть доктрина военных действий в такой ситуации.
"США и Южной Кореи следует воздержаться от слов и действий, которые дальше обостряют ситуацию", - добавила Ким Ё Чжон.
- Напомним, 18 февраля Северная Корея пригрозила "беспрецедентными и решительными ответами", если США и Южная Корея продолжат запланированные военные учения.
- Позже сообщалось, что 18 февраля КНДР также запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету большой дальности.
- Впоследствии власти Северной Кореи подтвердили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15: по ее словам, это показало способность КНДР нанести "непреодолимую ядерную контратаку".
- Уже 20 февраля Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности по направлению к Японскому морю.
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