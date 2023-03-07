Об этом идет речь на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.

Ким Ё Чжон отметила, что Тихий океан не принадлежит США или Японии и заявила, если США собьют северокорейскую ракету над Тихим океаном, Пхеньян воспримет это как объявление войны.

"Если за нашим испытательным запуском стратегических вооружений, который проводится в открытом море и регионе, не принадлежащих юрисдикции США, без причинения вреда безопасности окружающих стран, последует военная реакция, как перехват, то это будет очевидным объявлением войны против КНДР", - сказала Ким Ё Чжон.

Она подчеркнула, что демонстративные военные действия и всякие риторические изречения США и Южной Кореи дошли до "недопустимого предела и идут в крайне безумном направлении, создавая несомненные условия для непременной реакции каким-либо средством".

По ее словам, у Пхеньяна есть доктрина военных действий в такой ситуации.

"США и Южной Кореи следует воздержаться от слов и действий, которые дальше обостряют ситуацию", - добавила Ким Ё Чжон.