"Это будет нарушением Минских договоренностей. Процесс остановится": Шольц о возможном признании Россией "Л/ДНР"

Об этом он сообщил на пресс-конференции 15 февраля, передает Еспресо.TV.



"Все должны соблюдать Минские договоренности. Это касается и правительства Украины, и, конечно, это касается России, Германии, Франции, которые участвуют в политическом процессе, и потому так важно, чтобы все вносили в это свой вклад", - сказал Шольц.



Он отметил, что вопросы, связанные с "особым статусом" ОРДЛО, местными выборами на оккупированной территории и формулой Штайнмайера будут представлены в трехстороннем формате между Россией, Украиной и ОБСЕ и будут обсуждаться с другими привлеченными сторонами.



Шольц подчеркнул, что признание "Л/ДНР" Россией остановит процесс Минских договоренностей.



"Если парламент сегодня примет то, что было предложено, тогда это станет реальностью и будет нарушением Минских договоренностей. Это будет означать, что процесс остановится, это будет политической катастрофой", - резюмировал он.

Напомним, 19 января Коммунистическая партия внесла в российскую Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.

14 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина подготовит законопроекты по "особому статусу" ОРДЛО и местным выборам на оккупированной территории.

В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР".

15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "ЛДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.