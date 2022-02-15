"Это будет нарушением Минских договоренностей. Процесс остановится": Шольц о возможном признании Россией "Л/ДНР"
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал признание РФ так называемых Л/ДНР "политической катастрофой" и заявил, что это остановит процесс Минских договоренностей
Об этом он сообщил на пресс-конференции 15 февраля, передает Еспресо.TV.
"Все должны соблюдать Минские договоренности. Это касается и правительства Украины, и, конечно, это касается России, Германии, Франции, которые участвуют в политическом процессе, и потому так важно, чтобы все вносили в это свой вклад", - сказал Шольц.
Он отметил, что вопросы, связанные с "особым статусом" ОРДЛО, местными выборами на оккупированной территории и формулой Штайнмайера будут представлены в трехстороннем формате между Россией, Украиной и ОБСЕ и будут обсуждаться с другими привлеченными сторонами.
Шольц подчеркнул, что признание "Л/ДНР" Россией остановит процесс Минских договоренностей.
"Если парламент сегодня примет то, что было предложено, тогда это станет реальностью и будет нарушением Минских договоренностей. Это будет означать, что процесс остановится, это будет политической катастрофой", - резюмировал он.
- Напомним, 19 января Коммунистическая партия внесла в российскую Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.
- 14 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина подготовит законопроекты по "особому статусу" ОРДЛО и местным выборам на оккупированной территории.
- В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР".
- 15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "ЛДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.
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