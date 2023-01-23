Об этом он сказал во время обращения к участникам встречи Национальной ассоциации торгово-промышленных палат штатов (The National Association of State Chambers, NASC).

Владимир Зеленский отметил, что украинцы защищают не только независимость своего государства и не только международный порядок.

"Мы защищаем здесь, в Украине, и все то, что сделало в том числе и вас такими, какие вы есть. Мы защищаем свободу и собственность, право каждого на свою мечту и обязанность каждого жить по закону, право каждой семьи на безопасность и счастье каждой семьи быть частью своей громады", – сказал он, добавив, что все это "можно добыть только в борьбе".

В то же время президент подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке партнеров на пути к победе, а затем – в восстановлении разрушенного оккупантами.

"А когда мы сможем завершить эту войну, выгнав оккупантов, так же вместе сможем начать сложную работу по восстановлению Украины – наших городов, нашей экономики, нашей инфраструктуры. Уже понятно, что это будет самый большой экономический проект нашего времени в Европе. Уже понятно, что американский бизнес может стать тем локомотивом, который снова вытянет вперед глобальный экономический рост", – добавил он.

Владимир Зеленский напомнил, что Украина уже сотрудничает с гигантами международного финансового и инвестиционного мира, такими как BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs, Starlink и Westinghouse.

Также он привел примеры военного сотрудничества: "Ваши блестящие оборонительные системы, как HIMARS или Bradley, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Ждем Patriot. Присматриваемся к Abrams".

"Тысячи таких примеров возможны! И каждый может стать крупным бизнесом, работая с Украиной. Во всех отраслях – от оружия и обороны до строительства, от связи до аграрного сектора, от транспорта до IT, от банков до медицины. Я верю, что свобода всегда должна побеждать. И я приглашаю уже сейчас работать с нами", – резюмировал Зеленский.