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"Это будет катастрофа для мира": премьер-министр Великобритании Джонсон о возможном вторжении России в Украину

20 января, 2022 четверг
20:40
война с Россией Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможное вторжение Российской Федерации в Украину будет катастрофическим для всего мира и Лондон полностью становится на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины

Об этом сообщает Reuters.

"Не сомневайтесь, что если Россия совершит какое-либо вторжение в Украину, любого масштаба, я думаю, что это было бы крушением не только для Украины, но и для России. Это было бы крушением для мира", - сказал Джонсон.

Помимо предостережения Москвы от агрессивных действий премьер-министр Великобритании заявил, что Лондон полностью поддерживает Украину.

"Великобритания полностью поддерживает суверенитет и целостность Украины", - подчеркнул Джонсон.

  • Напомним, президент США Джо Байден допустил возможность нового вторжения РФ в Украину и заявил, что в таком случае США увеличат количество войск на украинских границах. Он также заявил, что президент России Путин заплатит "серьезную и высокую цену" за вторжение в Украину, но отметил, что к "незначительному вторжению" могут отнестись иначе.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Байдена и заявил, что нет никакой разницы между небольшим и полноценным вторжением в Украину.
  • Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на заявление Байдена и подчеркнул, что "незначительных агрессий" и "незначительных жертв" не бывает.
  • Также сообщалось, что 20 января спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые снимки скопления российских войск у границ Украины на полигонах в Климово, Ельне, Клинце и Погоново.

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