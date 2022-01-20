"Это будет катастрофа для мира": премьер-министр Великобритании Джонсон о возможном вторжении России в Украину

Об этом сообщает Reuters.



"Не сомневайтесь, что если Россия совершит какое-либо вторжение в Украину, любого масштаба, я думаю, что это было бы крушением не только для Украины, но и для России. Это было бы крушением для мира", - сказал Джонсон.



Помимо предостережения Москвы от агрессивных действий премьер-министр Великобритании заявил, что Лондон полностью поддерживает Украину.



"Великобритания полностью поддерживает суверенитет и целостность Украины", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, президент США Джо Байден допустил возможность нового вторжения РФ в Украину и заявил, что в таком случае США увеличат количество войск на украинских границах. Он также заявил, что президент России Путин заплатит "серьезную и высокую цену" за вторжение в Украину, но отметил, что к "незначительному вторжению" могут отнестись иначе.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на слова Байдена и заявил, что нет никакой разницы между небольшим и полноценным вторжением в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на заявление Байдена и подчеркнул, что "незначительных агрессий" и "незначительных жертв" не бывает.

Также сообщалось, что 20 января спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые снимки скопления российских войск у границ Украины на полигонах в Климово, Ельне, Клинце и Погоново.