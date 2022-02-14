"Это будет имитация процесса": эксперт считает, что новые законопроекты по ОРДЛО будут представлены Украиной не сразу

Об этом она сказала в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Дело в том, что это все элементы одной большой игры и они очень понятны. Что касается этих проектов законов, во-первых, у нас уже есть принятый закон об "особом статусе", который имеет продолжительность трех лет и он не активирован из-за того, что выборы там не были проведены, они проходят при определенных условиях. Собственно, закон есть", - заявила эксперт.



Она объяснила, вокруг чего идут эти дискуссии и к чему Россия привязывает динамику в Нормандском формате.



"Они сказали, что следующий раунд советников состоится только тогда, когда на ТКГ Украина даст свою реакцию на предложения представителей непризнанных республик. Вокруг этого и украинская позиция маневрирования, потому что с этим давит и немецкая, и французская сторона – что-то должно происходить, потому что РФ это поставила как условия", - добавила Осмоловская.



По ее мнению, было дано обещание, что будет подготовлен законопроект.



"И этот процесс растянут во времени, сейчас какая-то рабочая группа соберется, потом что-то будет происходить в парламенте. Это будет имитация процесса - вроде бы мы в нем, но конкретных результатов Украина может и не давать. Это может быть элементом тактики, которую сейчас выбрало украинское политическое руководство и переговорная команда", - подытожила экспертка.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина подготовит законопроекты относительно "особого статуса" ОРДЛО и местных выборов на оккупированной территории