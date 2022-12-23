Это может быть самым темным и холодным Рождеством нашей истории. Россия захочет его украсть вместе с теплом и светом, добавив к страху достаточно агрессии и злобы. Нам будет болеть за тех, кто в окопах на фронте. Мы будем бояться за родных и будем отзываться проклятиями в ответ на каждую тревогу и отключение. Нас будет держать и греть ярость, а еще... желание не уронить ни крошки праздника — потому что не дождутся.

Это будет грустное Рождество, но может так случиться, что оно будет самым теплым и светлым за нашу историю

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Мы попытаемся сохранить это тепло для наших детей — они ждут. Кто-то попробует принести это тепло в госпитали — там тоже чьи-то дети, папа и мамы. Другие поделятся с теми, кто уже и не ожидает, что в дверь постучатся. Мы попытаемся передать эту горстку света "на восток", там это важно.

Где-то вместо лампочки павербанк заживит елочные огоньки, хоть на чуть-чуть, а где-то теплом и светом будут только свечи... но по принципу — будут. Мы будем прижиматься друг к другу, чтобы поделиться Теплом и Светом. Как бы там ни было.

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Это будет грустное Рождество, но может так случиться, что оно будет самым теплым и светлым нашей истории.

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Об авторе. Виталий Гайдукевич, журналист

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