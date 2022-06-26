Это будет честь принять Зеленского с государственным визитом, - Джонсон
Премьер-министр Британии Борис Джонсон сказал, что рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского в свою страну с официальным визитом
Об этом пишет The Guardian.
Издание сообщает, что на вопрос журналистов во время саммита "Большой семерки", хочет ли Борис Джонсон предложить украинскому лидеру государственный визит, Джонсон сказал: Если он будет иметь возможность и сочтет необходимым уехать за пределы Украины, то Великобритания, очевидно, будет иметь честь принять его.
Премьер-министр подчеркнул, что сейчас для Украины важнее всего, чтобы западные лидеры на саммите G7 в Германии оставались единственными в поддержке президента Зеленского.
"Я считаю, что Владимир Зеленский проделал совершенно удивительную работу, чтобы возглавить свою страну и возглавить мировое мнение в ужасное время", - сказал Джонсон.
The Sunday Times сообщала, что министры рассматривают возможность предложить Зеленскому государственный визит, в том числе встречу с королевой.
The Guardian пишет, что Зеленский обратится к лидерам G7 с помощью видеосвязи в понедельник, 27 июня. Он будет призывать больше поддержки, в том числе противовоздушную оборону.
После того, как десятки российских ракет обстреляли украинские города, он использовал свое ночное обращение, чтобы сказать: Это подтверждение, что санкционных пакетов против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины нужно больше и что системы противовоздушной обороны – современные системы, которые есть у наших партнеров – должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине, где они сейчас и нужны. Нужны больше, чем в любом другом месте в мире.
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