Это будет честь принять Зеленского с государственным визитом, - Джонсон

Об этом пишет The Guardian.

Издание сообщает, что на вопрос журналистов во время саммита "Большой семерки", хочет ли Борис Джонсон предложить украинскому лидеру государственный визит, Джонсон сказал: Если он будет иметь возможность и сочтет необходимым уехать за пределы Украины, то Великобритания, очевидно, будет иметь честь принять его.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас для Украины важнее всего, чтобы западные лидеры на саммите G7 в Германии оставались единственными в поддержке президента Зеленского.

"Я считаю, что Владимир Зеленский проделал совершенно удивительную работу, чтобы возглавить свою страну и возглавить мировое мнение в ужасное время", - сказал Джонсон.

The Sunday Times сообщала, что министры рассматривают возможность предложить Зеленскому государственный визит, в том числе встречу с королевой.

The Guardian пишет, что Зеленский обратится к лидерам G7 с помощью видеосвязи в понедельник, 27 июня. Он будет призывать больше поддержки, в том числе противовоздушную оборону.

После того, как десятки российских ракет обстреляли украинские города, он использовал свое ночное обращение, чтобы сказать: Это подтверждение, что санкционных пакетов против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины нужно больше и что системы противовоздушной обороны – современные системы, которые есть у наших партнеров – должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине, где они сейчас и нужны. Нужны больше, чем в любом другом месте в мире.

Утром 26 июня президент США Джо Байден прибыл в Мюнхен, где проходит саммит стран "Большой семерки".

Лидеры стран "Большой семерки" договариваются об установлении предельных цен на российскую нефть.

Соглава Европейского Совета сказал , что ракетный удар по Киеву – ничто иное как умышленная эскалация со стороны России и сигнал к встрече лидеров "Большой семерки".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после ракетного удара по Киеву призвал страны G7 ужесточить санкции против России и предоставить Украине более тяжелое вооружение.

Премьер Британии Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи на полях саммита "Большой семерки" согласились , что в войне России против Украины наступил критический момент.

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