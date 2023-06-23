"Это борьба Украины": в Пентагоне прокомментировали удар по Чонгарскому мосту
В Пентагоне отрицали непосредственное участие в подготовке атаки по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонщину и Крым. В США назвали это борьбой Украины
Об этом на брифинге сказал представитель министерства обороны США Патрик Райдер.
По его словам, все вопросы, касающиеся фронта, следует направить в Министерство обороны Украины.
Комментируя прямо удар по Чонгарскому мосту, Райдер сказал, что Украина борется с оккупантом, а международные партнеры только помогают ей защищаться.
"Это борьба Украины. Они планируют и проводят этот бой. Мы сосредоточены на сотрудничестве с ними, нашими союзниками и нашими партнерами, чтобы убедиться, что у них есть боевые возможности, необходимые для защиты своей страны и возвращения суверенной территории", - заявил он.
Отвечая на вопрос, помогали ли США выбирать цель для удара, представитель Пентагона сказал: "Они (украинцы, – ред.) выбирают цели и выполняют эту миссию".
Что известно об ударе по Чонгарскому мосту
22 июня оккупанты обвинили Украину в ударе по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонщину и Крым.
Комментируя атаку, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сказал, что это планомерная работа Сил обороны и партизан, ожидающих возвращения украинских властей в Крым.
Гауляйтер Сальдо пригрозил ответными ударами. "Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае, режимом Ющенко в свое время еще... Все эти координаты известны, поэтому скоро будет ответ очень серьезный", - сказал коллаборант на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Молдова расценила это как прямые угрозы в адрес республики и вызвала для объяснений главу дипломатической миссии РФ.
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