Об этом на брифинге сказал представитель министерства обороны США Патрик Райдер.

По его словам, все вопросы, касающиеся фронта, следует направить в Министерство обороны Украины.

Комментируя прямо удар по Чонгарскому мосту, Райдер сказал, что Украина борется с оккупантом, а международные партнеры только помогают ей защищаться.

"Это борьба Украины. Они планируют и проводят этот бой. Мы сосредоточены на сотрудничестве с ними, нашими союзниками и нашими партнерами, чтобы убедиться, что у них есть боевые возможности, необходимые для защиты своей страны и возвращения суверенной территории", - заявил он.

Отвечая на вопрос, помогали ли США выбирать цель для удара, представитель Пентагона сказал: "Они (украинцы, – ред.) выбирают цели и выполняют эту миссию".

Что известно об ударе по Чонгарскому мосту

22 июня оккупанты обвинили Украину в ударе по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонщину и Крым.

Комментируя атаку, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сказал, что это планомерная работа Сил обороны и партизан, ожидающих возвращения украинских властей в Крым.

Гауляйтер Сальдо пригрозил ответными ударами. "Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае, режимом Ющенко в свое время еще... Все эти координаты известны, поэтому скоро будет ответ очень серьезный", - сказал коллаборант на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Молдова расценила это как прямые угрозы в адрес республики и вызвала для объяснений главу дипломатической миссии РФ.