"Это борьба против зла": Зеленский призвал Швейцарию заблокировать банковские счета ответственных за войну россиян
Президент Владимир Зеленский выступил в парламенте Швейцарии и призвал заморозить счета в швейцарских банках лиц, ответственных за войну в Украине
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Это тоже борьба против зла, чтобы было полное замораживание активов этих людей, их счетов. Это большая борьба, и вы это можете. Я хочу, чтобы вы стали украинцами, города которых разрушают по приказам живущих в ваших общинах, кто наслаждается жизнью в вашем государстве, и было бы справедливо лишить их этих привилегий", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что в швейцарских банках хранятся средства тех, кто развязал войну в Украине. Он также отметил неприемлемость лояльного отношения к бизнесу, который работает в России, несмотря на войну, убийство мирных людей и разрушенные города.
"Good food – good life". Так звучит слоган компании Нестле. Вашей компании, которая отказывается уйти из России даже сейчас, когда звучат угрозы другим странам Европы, ядерный шантаж", - подчеркнул Зеленский.
"Когда Швейцария с нами – мы точно успешнее, когда Украина с вами – вы точно сильнее", – заявил Зеленский.
- Напомним, главный офис украинской площадки OLX – нидерландская компания Prosus (холдинг Naspers) владеет также российской площадкой объявлений Avito, где сейчас оккупанты публикуют объявления о контрактной службе в армии.
- Французская компания, специализирующаяся на продаже товаров для строительства Leroy Merlin, не намерена выходить из рынка РФ. Такие же планы у всемирно известного банка Raiffeisen.
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