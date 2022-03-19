"Это борьба против зла": Зеленский призвал Швейцарию заблокировать банковские счета ответственных за войну россиян

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это тоже борьба против зла, чтобы было полное замораживание активов этих людей, их счетов. Это большая борьба, и вы это можете. Я хочу, чтобы вы стали украинцами, города которых разрушают по приказам живущих в ваших общинах, кто наслаждается жизнью в вашем государстве, и было бы справедливо лишить их этих привилегий", - сказал глава государства.



Он подчеркнул, что в швейцарских банках хранятся средства тех, кто развязал войну в Украине. Он также отметил неприемлемость лояльного отношения к бизнесу, который работает в России, несмотря на войну, убийство мирных людей и разрушенные города.



"Good food – good life". Так звучит слоган компании Нестле. Вашей компании, которая отказывается уйти из России даже сейчас, когда звучат угрозы другим странам Европы, ядерный шантаж", - подчеркнул Зеленский.

"Когда Швейцария с нами – мы точно успешнее, когда Украина с вами – вы точно сильнее", – заявил Зеленский.