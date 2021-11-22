Это большой кусок моей работы, - Шевченко дерзко прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2022

Об этом сообщает " Трибуна ".



По словам Шевченко, результат Украины в отборе на ЧМ-2022 – это большой кусок работы его тренерского штаба.



"Сборная Украины? Поздравляю команду. Сделал пост перед матчем, поздравил ребят после. Некоторым звонил. Очень рад. Это большой кусок и моей работы, моего тренерского штаба. Будем смотреть, следить. Для меня и моего штаба сборная всегда будет родной командой", - сказал Андрей Шевченко.



64-летний Александр Петраков стал и. главного тренера сборной Украины после того, как Андрей Шевченко покинул национальную команду летом.

Под руководством Петракова сборная Украины в квалификации ЧМ-2022 провела пять матчей, одержала две победы и три ничейных результата.

В квалификации ЧМ-2022 Украина финишировала в группе D на втором месте и вышла в плей-офф. Соперниками сборной Украины могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Жеребьевка состоится 26 ноября, стыковые матчи – 24, 25 и 28, 29 марта 2022 года.

Команды будут разбиты на три квартета, в которых состоятся полуфиналы и финалы, победители которых получат три вакантных путевки в финальную часть ЧМ-2022.

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