"Это больше, чем досадно": глава МИД Германии Бербок отменила рабочее турне в три страны из-за проблем с самолетом
Из-за технических проблем правительственного самолета Анналена Бербок отменила недельный визит в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник, 15 августа, отменила свою недельную поездку в страны Индо-Тихоокеанского региона из-за технических проблем с правительственным самолетом.
"Мы перепробовали все: к сожалению, логистически невозможно продолжить мое индо-тихоокеанское путешествие без неисправного самолета. Это более чем досадно", - отметила она.
Бербок добавила, что в Индо-Тихоокеанском регионе Германия имеет не только близких друзей и партнеров, но и этот регион будет формировать миропорядок 21-го века.
"Именно поэтому содержательный и личный обмен так важен", - подчеркнула она.
Самолет Бербок дважды пытался добраться до Австралии
Ранее издание DW сообщало, что утром в понедельник, 14 августа, после остановки на дозаправку в Абу-Даби пилоты Airbus A340 немецких Военно-воздушных сил обнаружили вскоре после вылета механическую проблему с закрылками. Поэтому самолет Бербок вернули в аэропорт столицы ОАЭ.
На следующий день эта ситуация повторилась снова. Через 15 минут полета пилот снова был вынужден возвращаться, рассказал корреспондент находившегося на борту немецкого информационного агентства dpa.
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