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"Это больше, чем досадно": глава МИД Германии Бербок отменила рабочее турне в три страны из-за проблем с самолетом

15 августа, 2023 вторник
11:33
Мир

Из-за технических проблем правительственного самолета Анналена Бербок отменила недельный визит в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник, 15 августа, отменила свою недельную поездку в страны Индо-Тихоокеанского региона из-за технических проблем с правительственным самолетом.

"Мы перепробовали все: к сожалению, логистически невозможно продолжить мое индо-тихоокеанское путешествие без неисправного самолета. Это более чем досадно", - отметила она.

Бербок добавила, что в Индо-Тихоокеанском регионе Германия имеет не только близких друзей и партнеров, но и этот регион будет формировать миропорядок 21-го века.

"Именно поэтому содержательный и личный обмен так важен", - подчеркнула она.

Самолет Бербок дважды пытался добраться до Австралии

Ранее издание DW сообщало, что утром в понедельник, 14 августа, после остановки на дозаправку в Абу-Даби пилоты Airbus A340 немецких Военно-воздушных сил обнаружили вскоре после вылета механическую проблему с закрылками. Поэтому самолет Бербок вернули в аэропорт столицы ОАЭ.

На следующий день эта ситуация повторилась снова. Через 15 минут полета пилот снова был вынужден возвращаться, рассказал корреспондент находившегося на борту немецкого информационного агентства dpa.

Германия
Австралия
ОАЭ
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