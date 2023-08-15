Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник, 15 августа, отменила свою недельную поездку в страны Индо-Тихоокеанского региона из-за технических проблем с правительственным самолетом.

"Мы перепробовали все: к сожалению, логистически невозможно продолжить мое индо-тихоокеанское путешествие без неисправного самолета. Это более чем досадно", - отметила она.

Бербок добавила, что в Индо-Тихоокеанском регионе Германия имеет не только близких друзей и партнеров, но и этот регион будет формировать миропорядок 21-го века.

"Именно поэтому содержательный и личный обмен так важен", - подчеркнула она.

Самолет Бербок дважды пытался добраться до Австралии

Ранее издание DW сообщало, что утром в понедельник, 14 августа, после остановки на дозаправку в Абу-Даби пилоты Airbus A340 немецких Военно-воздушных сил обнаружили вскоре после вылета механическую проблему с закрылками. Поэтому самолет Бербок вернули в аэропорт столицы ОАЭ.

На следующий день эта ситуация повторилась снова. Через 15 минут полета пилот снова был вынужден возвращаться, рассказал корреспондент находившегося на борту немецкого информационного агентства dpa.