Об этом он сообщил у себя в Instagram.

Артист не уточнил, где именно состоялось выступление.

"Мы – единственная сила, нация, народ! У нас общая и такая желанная цель – победа! Каждый из нас делает для нее все, что в его силах, каждый, как умеет, лелеет и приближает этот момент!", - написал Потап.

Музыкант отметил, что увлекается теми людьми, которые сейчас рискуют жизнью, отстаивая родину.

"Это мужественные люди, которыми мы восхищаемся и которыми гордится весь мир! Это наши Воины! Наши Казаки! Выступать для них – это большая ответственность и невероятное удовольствие! Слава Украине и Слава ВСУ!" – добавил артист.

Алексей Потапенко 7 месяцев находился за границей. Его поклонники осуждали такую позицию артиста

По словам Потапа, они вместе с Настей Каменских заработали и передали ВСУ почти 100 млн грн

Вернувшись в Украину, артист заявил, что хотел на передовую . Он также отметил, что его отец записал Потапа в территориальную оборону.

Отвечая на гейтеров, которые высмеяли Потапа за заочное пребывание в терробороне, он показал контракт о вступлении в терроборону.

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