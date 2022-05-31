"Это, бл*, спецназ, нах*й!": ВСУ уничтожили на Донбассе подразделение вагнеровцев, - перехват СБУ

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехвативший СБУ.

"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", – говорит оккупант своей жене.

"Пошли они нах*й со своей армией", - советует ему женщина.

В СБУ советуют оккупантам сдаться в плен. Номер телефона 2402 работает как для российских, так и украинских операторов.

Напомним, кафиры в Херсонской области жалуются на проблемы с обеспечением

Ранее сообщалось, что кафиры бегут из армии РФ, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний.

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