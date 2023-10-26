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Это бизнес на крови: генерал Кривонос об украинских спецэкспортерах, которые перекупают определенные образцы оружия

26 октября, 2023 четверг
10:52
Война с Россией Генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос

Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ, отметил, что цена продаваемого в Европе снаряда и закупаемая и завозимая в Украину цена снаряда очень отличается. И фирмы спецэкспортеров, не имея конкурентов, на перекупке ужасно зарабатывают

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Если посчитать деньги местных и центральных бюджетов, которые были потрачены не по назначению, получится страшная сумма. Если посчитать деньги, например, которые были потрачены на ремонты мостов города Киева за последний год, то вы будете удивлены, мы могли бы вооружить не одну бригаду Если посчитать, сколько мы тратим ресурсов на разные вещи и сколько за последние полтора года Минобороны закопало денег в землю или кому-то подарило, то это будут десятки миллиардов гривен, начиная от закупки артиллерийских снарядов, минометных мин, также противотанковых и противопехотных мин, огромного количества вещевого имущества, продовольственного обеспечения – эти суммы будут страшны", - подчеркнул генерал-майор запаса ВСУ.

По его словам, правильное использование имеющихся ресурсов улучшило бы ситуацию. Если бы люди, работающие рядом с руководством страны, не думали об определенных интересах в достижении заработка, то ситуация была бы улучшена.

"У нас количество экспортеров, имеющих право вводить определенные образцы оружия, слишком мало. И они на этом дико зарабатывают. Потому что цена снаряда, который продается в Европе, и цена закупаемого и завозимого сюда снаряда очень отличается. И эти фирмы, не имея конкурентов, также на этом дико зарабатывают.Это как раз страшный бизнес на крови.Лучше бы открыли ворота для мировых мощных вооруженных фирм, потому что эти спецэкспортеры зарабатывают на перекупке, а цена перекупки достаточно большая.На это закрывают глаза, потому что кому-то у руководству выгодно иметь такую схему и систему, чтобы зарабатывать на этом страшные деньги", - заметил Сергей Кривонос.

Кривонос добавил, что люди, которые создали такую систему и позволяют ей существовать, не являются украинцами по своей сути и не являются патриотами. Они думают о собственном обогащении, соответственно, ничего не сделают, чтобы уничтожить эту систему, потому что она их кормит и делает из них мультимиллионерами в долларовом эквиваленте.

  • 30 сентября Reuters со ссылкой на ответственное агентство ЕС проинформировали, что семь стран ЕС заказали боеприпасы по схеме закупок Европейского Союза с тем, чтобы срочно доставить Украине артиллерийские снаряды и пополнить исчерпанные запасы на складах стран Запада.
  • 17 октября в Defense news сообщали , что французские оборонные компании увеличивают производство вооружений, в том числе 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, истребителей, зенитных ракет и самоходных артиллерийских установок.
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