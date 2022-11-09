Об этом сообщает Eurosport.

"Это безумие. Игроки не могут отдохнуть и постоянно оглядываются на чемпионат мира. Травма в матче с "Брентфордом" не повлияет на результаты в премьер-лиге, но вы пропустите чемпионат мира. Месяц назад я мог попросить игроков сосредоточиться, но теперь чемпионат мира уже не за горами. В субботу мы играем, а в воскресенье они уже будут в своих сборных", - возмутился Гвардиола.

Он добавил, что вполне последствия такого решения клубы ощутят после ЧМ-2022.

"В Германии первая игра после чемпионата мира состоится 20 января, а мы начинаем 26 декабря. О том, что будет после чемпионата мира, лучше и вовсе не думать. Если игроки сборных не будут доступны, наверное, придется задействовать игроков из академии или, скажем, клубных физиотерапевтов", – сказал Гвардиола.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Впервые чемпион мира состоится не летом. Такое решение ФИФА приняла из-за жары, царящей в июне и июле в Катаре.

8 ноября главный тренер сборной Бразилии Тите назвал имена 26 футболистов, сыграющих на чемпионате мира-2022.

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