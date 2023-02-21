Об этом сообщило издание AP .

"Это безопасно, экономично и легко для людей. Идея состоит в том, чтобы сделать космический туризм для всех", - сказал гендиректор компании Кейсуке Ивайа. Он, в частности, добавил, что хочет "демократизировать космос".

Ивайя сообщил, что пассажирам не обязательно быть миллиардерами, проходить интенсивную подготовку или знать японский язык для полета на ракете.

Компания Iwaya Giken работает над проектом с 2012 года. Члены команды разработали герметичную двухместную кабину и воздушный шар, способный взлетать на высоту 25 километров, где можно четко увидеть кривую Земли. Судно будет подниматься с помощью гелия, который можно использовать повторно.

Также добавляется, что воздушный шар поднимается лишь примерно до середины стратосферы, и пассажиры не будут находиться в открытом космосе. Однако они будут выше, чем реактивный самолет, и получат свободный осмотр космоса.

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По словам представителей компании, полёты будут безопасно оставаться над территорией или воздушным пространством Японии.

Воздушный шар взлетит из порта в Хоккайдо, в течение двух часов поднимется на максимальную высоту и останется там на час перед одночасовым снижением. Пластиковая кабина в форме барабана диаметром 1,5 метра имеет несколько больших окон, позволяющих видеть космос вверху или Землю внизу.

Первое путешествие запланировано уже в конце этого года.

Стоимость коммерческой поездки изначально составляла бы 24 миллиона иен (180 тысяч долларов США), однако Ивайя сказал, что со временем цена будет снижена до нескольких миллионов иен (десятки тысяч долларов США).

Прием заявок на космический аттракцион стартовал во вторник и продлится до конца августа. Первые пять отобранных пассажиров будут объявлены в октябре, а полеты будут проходить примерно через неделю, в зависимости от погоды.